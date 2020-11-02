УЕФА пока не может дать новую информацию о Евро-2020

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УЕФА пока не может дать новую информацию о Евро-2020

Представитель УЕФА предложил воспользоваться высказываниями президента Союза Александра Чеферина по поводу решения о возможности проведения матчей Евро-2020 в Баку.

"Мы всегда обеспокоены ситуацией, но абсолютно уверены в том, что чемпионат Европы состоится. В частности. Наш план - провести турнир так, как было запланировано, однако я должен отметить, что мы можем провести его не в двенадцати странах, а, например, в одиннадцати, восьми, пяти или одной.

У нас сейчас нет плана В. Следим за развитием ситуации", - сказал в середине октября в эфире Movistar+ Чеферин. 

Ранее сообщалось, что турнир может пройти не в 11 странах, а в одной. Россия, благодаря инфраструктуре ЧМ-2018, считается фаворитом.

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