УЕФА показал фото нового мяча Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) показал новый мяч для Лиги чемпионов. Производителем футбольного снаряла является компания Adidas.
"Новый мяч для Лиги чемпионов посвящен 20-летию культового дизайна "звездный мяч". Дебют нового мяча состоится во вторник вечером в матче в 1/8 финала", - говорится в официальном Twitter УЕФА.
⭐ The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.— UEFA (@UEFA) February 15, 2021
⚽ It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5
Во вторник, 16 февраля, состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Барселона" на своем поле сыграет с ПСЖ, а "РБ Лейпциг" на нейтральном поле встретится с "Ливерпулем".
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