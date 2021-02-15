УЕФА показал фото нового мяча Лиги чемпионов

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УЕФА показал фото нового мяча Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) показал новый мяч для Лиги чемпионов. Производителем футбольного снаряла является компания Adidas.

"Новый мяч для Лиги чемпионов посвящен 20-летию культового дизайна "звездный мяч". Дебют нового мяча состоится во вторник вечером в матче в 1/8 финала", - говорится в официальном Twitter УЕФА.

Во вторник, 16 февраля, состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Барселона" на своем поле сыграет с ПСЖ, а "РБ Лейпциг" на нейтральном поле встретится с "Ливерпулем".

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