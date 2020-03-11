УЕФА показал, как футболисты "Аталанты" отпраздновали выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Футболисты "Аталанты" ярко отпраздновали выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов после победы над "Валенсией" (4:3) в ответном матче 1/8 финала.

Игроки бергамского клуба отпраздновали победу танцами.

Праздник в раздевалке "Аталанты" после выхода в 1/4 финала #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/dMo0Ywac5I — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 11, 2020

Напомним, что в первом матче "Аталанта" разгромила "Валенсию" со счетом 4:1.

Соперник итальянского клуба определится по итогам жеребьевки.

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