УЕФА показал лучшие финты 1-го тура Лиги Чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал видеоподборку с лучшими финтами и трюками из матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В 1-м туре шесть побед одержали хозяева, шесть раз были зафиксированы ничейные результаты, а также четырежды успех сопутствовал гостям.

Крупные победы одержали "Ред Булл Зальцбург", "Аякс", ПСЖ, "Бавария", "Манчестер Сити" и загребское "Динамо".

Из российских клубов в турнире принимают участие "Зенит" и "Локомотив". Петербургский клуб на выезде сыграл вничью с "Лионом" (1:1), "железнодорожники" в гостях победили "Байер" (2:1).

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