УЕФА показал лучшие финты 1-го тура Лиги Чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал видеоподборку с лучшими финтами и трюками из матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В 1-м туре шесть побед одержали хозяева, шесть раз были зафиксированы ничейные результаты, а также четырежды успех сопутствовал гостям.
Крупные победы одержали "Ред Булл Зальцбург", "Аякс", ПСЖ, "Бавария", "Манчестер Сити" и загребское "Динамо".
Из российских клубов в турнире принимают участие "Зенит" и "Локомотив". Петербургский клуб на выезде сыграл вничью с "Лионом" (1:1), "железнодорожники" в гостях победили "Байер" (2:1).
Лучшие финты и трюки первого тура #ЛигаЧемпионов | @MastercardUK pic.twitter.com/YMVn1jWbtu— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 сентября 2019 г.
Не пропустите: УЕФА назвала лучший гол 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
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|10
|2
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|Осер
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|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
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|9
|3
|АЕК
|6
|6
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|4
|Группа D
|М
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|6
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|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
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|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
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|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4