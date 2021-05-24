УЕФА показал трофей Лиги конференций (видео)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал трофей нового турнира - Лиги конференций.

Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг изготовлен из 32 шестиугольных пластин, каждая из которых символизирует участников группового этапа. Изгиб пластин символизирует полет мяча к воротам. Основание и верхняя часть изготовлены из бронзы ручной полировки с эффектом матовой гальванизированной стали. Пластины имеют блестящую серебристую отделку.

Лига конференций впервые будет проведена в сезона-2021/2022. В турнире будут выступать клубы, которые не пробились в Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Россию в новом турнире представят "Рубин" и "Сочи".

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