УЕФА показал все голы Агуэро в Лиге Чемпионов

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УЕФА показал все голы Агуэро в Лиге Чемпионов

Фото твиттер Серхио Агуэро

УЕФА отреагировал на новость о завершении карьеры аргентинского нападающего Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем.

По случаю ухода из футбола 33-летнего форварда была опубликована нарезка всех его голов в Лиге Чемпионов.

Агуэро отличился в главном еврокубке 41 раз в 80 матчах. Он забивал в составе "Атлетико" и "Манчестер Сити".

Напомним, что в конце октября аргентинцу стало плохо во время матча c "Алавесом". Позднее выяснилось, что он перенёс приступ тахикардии.

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