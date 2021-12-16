УЕФА показал все голы Агуэро в Лиге Чемпионов

Фото твиттер Серхио Агуэро

УЕФА отреагировал на новость о завершении карьеры аргентинского нападающего Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем.

По случаю ухода из футбола 33-летнего форварда была опубликована нарезка всех его голов в Лиге Чемпионов.

Серхио Агуэро забил 41 гол в #ЛигаЧемпионов



Устраивайся удобнее и смотри каждый из них pic.twitter.com/x5QjzNCndE — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 15, 2021

Агуэро отличился в главном еврокубке 41 раз в 80 матчах. Он забивал в составе "Атлетико" и "Манчестер Сити".

Напомним, что в конце октября аргентинцу стало плохо во время матча c "Алавесом". Позднее выяснилось, что он перенёс приступ тахикардии.

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