УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020
УЕФА сообщил, что получил 19,3 миллиона заявок на билеты на матчи финальной стадии Чемпионата Европы-2020.
Данный показатель является рекордным в истории турнира. Количество заявок почти в два раза превышает аналогичный показатель на том же этапе перед Евро-2016.
На финальный поединок, который состоится в Лондоне, получено 1,9 миллионов заявок. В России пройдут четыре матча турнира - в Санкт-Петербурге.
Евро-2020 станет первым чемпионатом в истории, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1