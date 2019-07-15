УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020

УЕФА сообщил, что получил 19,3 миллиона заявок на билеты на матчи финальной стадии Чемпионата Европы-2020.

Данный показатель является рекордным в истории турнира. Количество заявок почти в два раза превышает аналогичный показатель на том же этапе перед Евро-2016.

На финальный поединок, который состоится в Лондоне, получено 1,9 миллионов заявок. В России пройдут четыре матча турнира - в Санкт-Петербурге.

Евро-2020 станет первым чемпионатом в истории, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

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