УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020

Теги чемпионат европы

УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020

УЕФА сообщил, что получил 19,3 миллиона заявок на билеты на матчи финальной стадии Чемпионата Европы-2020.

Данный показатель является рекордным в истории турнира. Количество заявок почти в два раза превышает аналогичный показатель на том же этапе перед Евро-2016. 

На финальный поединок, который состоится в Лондоне, получено 1,9 миллионов заявок. В России пройдут четыре матча турнира - в Санкт-Петербурге.

Евро-2020 станет первым чемпионатом в истории, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА). 

Не пропустите: Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В чемпионата России впервые будет использован VAR

В чемпионата России впервые будет использован VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов