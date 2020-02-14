УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020

Теги чемпионат европыуефа

УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020

УЕФА на своём официальном сайте объявил о рекордном спросе на билеты на матчи Евро-2020.

Сообщается, что организация получила 28,3 миллиона заявок. Впрочем, получить заветные тикеты посчастливится только 2,5 миллионам человек.

Примечательно, что совокупный спрос в этот раз вдвое превысил показатели Евро-2016.

Напомним, что в честь 60-летия турнира континентальное первенство пройдёт сразу в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Не пропустите: Владелец "Сочи" оценил шансы Кокорина сыграть на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы пять самых финансово стабильных клубов России

Названы пять самых финансово стабильных клубов России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов