УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020

УЕФА на своём официальном сайте объявил о рекордном спросе на билеты на матчи Евро-2020.

Сообщается, что организация получила 28,3 миллиона заявок. Впрочем, получить заветные тикеты посчастливится только 2,5 миллионам человек.

Примечательно, что совокупный спрос в этот раз вдвое превысил показатели Евро-2016.

Напомним, что в честь 60-летия турнира континентальное первенство пройдёт сразу в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

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