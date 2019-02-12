УЕФА поменяла судейскую бригаду на матч "Реала" в Лиге Чемпионов

УЕФА поменяла судейскую бригаду на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Аяксом" и "Реалом".

Вместо поляка Шимона Марчиняка на игру в Амстердаме назначен словенец Дамир Скомина.

Такая рокировка обусловлена тем, что Марчиняк будет руководить системой VAR, которая будет использована впервые в истории турнира.

Напомним, что матч "Аякс" - "Реал" состоится в среду, 13 февраля, в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 5 марта.

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