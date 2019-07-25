УЕФА помог ПСЖ скрыть нарушения правил финансового фэйр-плей

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УЕФА помог ПСЖ скрыть нарушения правил финансового фэйр-плей

ПСЖ должен был понести наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей в 2017 году.

Как сообщает AS, всплыли документы, которые подтверждают, что УЕФА помог парижанам скрыть их финансовые проблемы. Напомним, что в 2017 году ПСЖ приобрел у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро и подписал Килиана Мбаппе из "Монако".

Отмечается, что ПСЖ и УЕФА тесно сотрудничают между собой. Например, президент клуба Нассер Аль-Хелаифи является членом исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.

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