УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае прохода "Арсенала" в финал Лиги Европы
УЕФА заявил о том, что они готовы помочь игроку "Арсенала" Генриху Мхитаряну с получением азербайджанской визы, в случае прохода команды в финал Лиги Европы, утверждает ESPN.
"Это типичная ситуация для УЕФА. Мы посылаем письма с просьбами в национальные ассоциации, клубы или посольства для того, чтобы игроки могли получить визы и сыграть в матчах под эгидой нашей организации", - рассказал представитель организации.
Ранее 30-летнему армянину уже пришлось пропускать матчи с азербайджанскими клубами из-за отсутствия визы.
Напомним, финальная встреча Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.
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