УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае прохода "Арсенала" в финал Лиги Европы

УЕФА заявил о том, что они готовы помочь игроку "Арсенала" Генриху Мхитаряну с получением азербайджанской визы, в случае прохода команды в финал Лиги Европы, утверждает ESPN.

"Это типичная ситуация для УЕФА. Мы посылаем письма с просьбами в национальные ассоциации, клубы или посольства для того, чтобы игроки могли получить визы и сыграть в матчах под эгидой нашей организации", - рассказал представитель организации.

Ранее 30-летнему армянину уже пришлось пропускать матчи с азербайджанскими клубами из-за отсутствия визы.

Напомним, финальная встреча Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

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