УЕФА поздравила Сёмина с днём рождения
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин получил поздравления не только от своего клуба, но и от УЕФА.
Напомним, что сегодня, 11 мая, легенда российского тренерского цеха празднует свой 73-й день рождения.
"С днём рождения, Юрий Палыч!" - говорится в публикации УЕФА в твиттере, в которой также указаны все трофеи, выигранные Сёминым.
С днем рождения, Юрий Палыч!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 11, 2020
73
Чемпионат России:
Кубок России:
Суперкубок России: @fclokomotiv | @TeamRussia | @rfsruofficial pic.twitter.com/bcWL5TmFA5
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