УЕФА поздравила Сёмина с днём рождения

Теги локомотив москваюрий семин

УЕФА поздравила Сёмина с днём рождения

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин получил поздравления не только от своего клуба, но и от УЕФА.

Напомним, что сегодня, 11 мая, легенда российского тренерского цеха празднует свой 73-й день рождения.

"С днём рождения, Юрий Палыч!" - говорится в публикации УЕФА в твиттере, в которой также указаны все трофеи, выигранные Сёминым.

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