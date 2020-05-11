УЕФА поздравила Сёмина с днём рождения

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин получил поздравления не только от своего клуба, но и от УЕФА.

Напомним, что сегодня, 11 мая, легенда российского тренерского цеха празднует свой 73-й день рождения.

"С днём рождения, Юрий Палыч!" - говорится в публикации УЕФА в твиттере, в которой также указаны все трофеи, выигранные Сёминым.

Не пропустите: Экс-советник президента "Локомотива" рассказал, почему Сёмина выдавливают из клуба. | http://soccernews.ru