УЕФА пожелала здоровья Джикии

Пресс-служба УЕФА пожелала здоровья защитнику "Спартака" Георгию Джикии, получившему тяжёлую травму колена.

"Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия получил травму в товарищеском матче с "Шанхай СИПГ" на сборе в Дубае. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и ему потребуется операция. Здоровья!" - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере УЕФА.

Напомним, что Джикия пропустит около шести месяцев, в связи с чем рискует не сыграть на ЧМ-2018.

Не пропустите: Дзюба: "Джикия, вернись еще сильнее и круче самого себя!". | http://soccernews.ru