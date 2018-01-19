УЕФА пожелала здоровья Джикии

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УЕФА пожелала здоровья Джикии

Пресс-служба УЕФА пожелала здоровья защитнику "Спартака" Георгию Джикии, получившему тяжёлую травму колена.

"Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия получил травму в товарищеском матче с "Шанхай СИПГ" на сборе в Дубае. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и ему потребуется операция. Здоровья!" - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере УЕФА.

Напомним, что Джикия пропустит около шести месяцев, в связи с чем рискует не сыграть на ЧМ-2018.

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