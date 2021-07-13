УЕФА предложили провести матч Италия - Аргентина

УЕФА получил предложение от КОНМЕБОЛ провести матч за Суперкубок между чемпионами двух континентов.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, игра может состояться в 2022 году. Сейчас стороны ведут переговоры на этот счёт.

Напомним, что победителем Кубка Америки в этом году стала сборная Аргентины, а чемпионом Европы - сборная Италии.

"Альбиселесте" в финале континентального первенства минимально обыграли Бразилию, а "Скуадра Адзурра" в серии пенальти одолела Англию.

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