УЕФА предложили заменить город в Испании, который примет матчи Евро-2020

Теги уефачемпионат европы

УЕФА предложили заменить город в Испании, который примет матчи Евро-2020

Королевская испанская футбольная федерация выступила с предложением в адрес УЕФА.

По информации Associated Press, речь идёт о возможной замене города в Испании, который должен принять матчи грядущего Евро-2020.

Напомним, что у Бильбао проблемы с эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Поэтому баски не могут гарантировать допуск зрителей на трибуны.

В связи с этим предложено перенести игры континентального первенства в Севилью, где расположен вмещающий 60 тысяч человек Олимпийский стадион, а антиковидные меры лояльнее.

Не пропустите: Мюнхен не может гарантировать допуск зрителей на стадион на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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