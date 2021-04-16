УЕФА предложили заменить город в Испании, который примет матчи Евро-2020
Королевская испанская футбольная федерация выступила с предложением в адрес УЕФА.
По информации Associated Press, речь идёт о возможной замене города в Испании, который должен принять матчи грядущего Евро-2020.
Напомним, что у Бильбао проблемы с эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Поэтому баски не могут гарантировать допуск зрителей на трибуны.
В связи с этим предложено перенести игры континентального первенства в Севилью, где расположен вмещающий 60 тысяч человек Олимпийский стадион, а антиковидные меры лояльнее.
Не пропустите: Мюнхен не может гарантировать допуск зрителей на стадион на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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