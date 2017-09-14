УЕФА представил Fantasy-сборную недели в Лиге Чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге Чемпионов, которая сформирована по очкам, набранными футболистами в Fantasy.

Вратарь: "Алиссон ("Рома")

Защитники: Джон Стоунз ("Ман Сити"), Серхио Рамос ("Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Давиде Дзаппакоста ("Челси")

Полузащитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Фелипе Пардо (ПСВ), Маруан Феллайни ("МЮ")

Нападающие: Эдинсон Кавани (ПСЖ), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Криштиану Роналду ("Реал").

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