УЕФА представил команду из лучших игроков Европы XXI века

Теги лионель мессикриштиану роналдуандрес иньеста

УЕФА представил команду из лучших игроков Европы XXI векаСоюз европейских футбольных ассоциаций представил команду из лучших игроков XXI века, выступавших или выступающих в Европе.

В ее состав вошли: Икер Касильяс (Испания), Серхио Рамос (Испания), Жерар Пике (Испания), Карлес Пуйоль (Испания), Филипп Лам (Германия), Стивен Джеррард (Англия), Хави (Испания), Андрес Иньеста (Испания), Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Тьерри Анри (Франция).

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комментарии
Роман

Зубастик Родалдо вместо анри

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Максим

Он в 90-ых начинал играть и толком в 21 веке ни чем не отметился

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