УЕФА представил обновленный рейтинг клубов по итогам минувшего сезона.

Лидирует в рейтинге по-прежнему "Реал", выигрывавший до этого три Лиги Чемпионов кряду. Действующий обладатель кубка чемпионов - "Ливерпуль" находится на 11-м месте. Из российских клубов на самом высоком месте оказался "Зенит" (19-й).

Напомним, что рейтинг основывается на выступлениях клубов в еврокубках за последние пять сезонов.

1. "Реал" – 146,000

2. "Барселона" – 138,000

3. "Бавария" – 128,000

4. "Атлетико" – 127,000

5. "Ювентус" – 124,000

6. "Манчестер Сити" – 106,000

7. "Севилья" – 104,000

8. ПСЖ – 103,000

9. "Арсенал" – 101,000

10. "Порту" – 93,000

11. "Ливерпуль" – 91,000

12. "Челси" – 87,000

13. "Боруссия" Дортмунд – 85,000

14. "Рома" – 81,000

15. "Наполи" – 80,000

16. "Шахтер" – 80,000

17. "Тоттенхэм" – 78,000

18. "Манчестер Юнайтед" – 78,000

19. "Зенит" – 72,000

20. "Аякс" – 70,500

32. ЦСКА – 48,000

43. "Краснодар" – 34,500

54. "Локомотив" – 28,500

89. "Спартак" – 16,000

91. "Динамо" – 16,000

106. "Ростов" – 13,500

120. "Рубин" – 5,000

121. "Уфа" – 2,500

Читайте также: Магия злого рока: ТОП-5 команд, которые остались без титулов в крутые сезоны. | http://soccernews.ru