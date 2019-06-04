УЕФА представил обновленный рейтинг клубов

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УЕФА представил обновленный рейтинг клубов

УЕФА представил обновленный рейтинг клубов по итогам минувшего сезона.

Лидирует в рейтинге по-прежнему "Реал", выигрывавший до этого три Лиги Чемпионов кряду. Действующий обладатель кубка чемпионов - "Ливерпуль" находится на 11-м месте. Из российских клубов на самом высоком месте оказался "Зенит" (19-й).

Напомним, что рейтинг основывается на выступлениях клубов в еврокубках за последние пять сезонов.

1. "Реал" – 146,000
2. "Барселона" – 138,000
3. "Бавария" – 128,000
4. "Атлетико" – 127,000
5. "Ювентус" – 124,000
6. "Манчестер Сити" – 106,000
7. "Севилья" – 104,000
8. ПСЖ – 103,000
9. "Арсенал" – 101,000
10. "Порту" – 93,000
11. "Ливерпуль" – 91,000
12. "Челси" – 87,000
13. "Боруссия" Дортмунд – 85,000
14. "Рома" – 81,000
15. "Наполи" – 80,000
16. "Шахтер" – 80,000
17. "Тоттенхэм" – 78,000
18. "Манчестер Юнайтед" – 78,000
19. "Зенит" – 72,000
20. "Аякс" – 70,500
32. ЦСКА – 48,000
43. "Краснодар" – 34,500
54. "Локомотив" – 28,500
89. "Спартак" – 16,000
91. "Динамо" – 16,000
106. "Ростов" – 13,500
120. "Рубин" – 5,000
121. "Уфа" – 2,500

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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