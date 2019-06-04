УЕФА представил обновленный рейтинг клубов
УЕФА представил обновленный рейтинг клубов по итогам минувшего сезона.
Лидирует в рейтинге по-прежнему "Реал", выигрывавший до этого три Лиги Чемпионов кряду. Действующий обладатель кубка чемпионов - "Ливерпуль" находится на 11-м месте. Из российских клубов на самом высоком месте оказался "Зенит" (19-й).
Напомним, что рейтинг основывается на выступлениях клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
1. "Реал" – 146,000
2. "Барселона" – 138,000
3. "Бавария" – 128,000
4. "Атлетико" – 127,000
5. "Ювентус" – 124,000
6. "Манчестер Сити" – 106,000
7. "Севилья" – 104,000
8. ПСЖ – 103,000
9. "Арсенал" – 101,000
10. "Порту" – 93,000
11. "Ливерпуль" – 91,000
12. "Челси" – 87,000
13. "Боруссия" Дортмунд – 85,000
14. "Рома" – 81,000
15. "Наполи" – 80,000
16. "Шахтер" – 80,000
17. "Тоттенхэм" – 78,000
18. "Манчестер Юнайтед" – 78,000
19. "Зенит" – 72,000
20. "Аякс" – 70,500
32. ЦСКА – 48,000
43. "Краснодар" – 34,500
54. "Локомотив" – 28,500
89. "Спартак" – 16,000
91. "Динамо" – 16,000
106. "Ростов" – 13,500
120. "Рубин" – 5,000
121. "Уфа" – 2,500
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16