УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги Европы

Стало известно, как будет выглядеть мяч, которым команды будут играть в плей-офф Лиги Европы в нынешнем сезоне.

Мяч выполнен в цветах ЛЕ. Кроме того, на нем изображен стадион в Гданьске, на котором состоится финал турнира.

