УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги Европы
Стало известно, как будет выглядеть мяч, которым команды будут играть в плей-офф Лиги Европы в нынешнем сезоне.
Мяч выполнен в цветах ЛЕ. Кроме того, на нем изображен стадион в Гданьске, на котором состоится финал турнира.
The for the #UEL knockouts! ⚽️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 18 декабря 2019 г.
Featuring the Gdansk Stadium ️@MoltenSports pic.twitter.com/pDU6YVs4sP
Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 18:55 и 21:00, как на групповом этапе. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля.
Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск".
А еще: Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы| http://soccernews.ru
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