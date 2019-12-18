УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги Европы

Стало известно, как будет выглядеть мяч, которым команды будут играть в плей-офф Лиги Европы в нынешнем сезоне.

Мяч выполнен в цветах ЛЕ. Кроме того, на нем изображен стадион в Гданьске, на котором состоится финал турнира.

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 18:55 и 21:00, как на групповом этапе. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля.

Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск".

А еще: Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы| http://soccernews.ru