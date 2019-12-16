УЕФА представил претендентов на звание лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
УЕФА представил видеоподборку из четырех претендентов на звание лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов.
В ролик вошли забитые мячи нападающего "Барселоны" Луиса Суареса (гол "Интеру", 2:1), форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса (гол "Славии", 3:1), полузащитника "Ювентуса" Дугласа Косты (гол "Локомотиву", 2:1) и хавбека "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера (гол "Зениту", 2:1).
Голосование за лучший гол группового этапа Лиги Чемпионов проводится на официальном сайте УЕФА.
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