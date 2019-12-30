УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов
УЕФА составил символическую сборную, в которую вошли игроки, ставшие открытиями групповой стадии Лиги Чемпионов текущего сезона.
Вратарь: Алекс Мерет ("Наполи");
Защитники: Ренан Лоди ("Атлетико"), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг"), Бенжамен Павар ("Бавария"), Ашраф Хакими ("Боруссия" Дортмунд);
Полузащитники: Дани Олмо ("Динамо" Загреб), Кай Хаверц ("Байер"), Сандер Берге ("Генк");
Нападающие: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Эрлинг Холанд ("Зальцбург"), Родриго ("Реал").
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|6
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|АЕК
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|6
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|4
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|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
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|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
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|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
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|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
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|Галатасарай
|6
|4