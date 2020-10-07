УЕФА представил схему выплат призовых в Лиге Европы

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УЕФА представил схему выплат призовых в Лиге Европы

В УЕФА рассказали, как будет происходить распределение призовых в текущем сезоне Лиги Европы.

Общая сумма призовых - 560 миллионов евро. Каждый участник групповой стадии получит 2,92 млн евро. За победу на групповой стадии будут платить 570 тысяч евро, за ничью – 190 тысяч. Неиспользованные средства (190 тысяч с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников групповой стадии в пропорциональной зависимости от количества побед.

За победу в группе полагается 1 миллион евро, за второе место в группе - 500 тысяч евро.

Выход в 1/16 финала - 0,5 млн евро, в 1/8 финала - 1,1 млн, в 1/4 финала - 1,5 млн, в 1/2 финала - 2,4 млн, в финал - 4,5 млн. Победитель Лиги Европы получит еще 4 млн.

Кроме того, всем клубам выплатят часть от 84 млн евро, которые будут распределены согласно рейтингу команд за 10 лет. Маркетинговый пул составит 168 млн евро.

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УЕФА назвал сумму призовых в Лиге Чемпионов 2020/21

УЕФА назвал сумму призовых в Лиге Чемпионов 2020/21

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