УЕФА представил схему выплат призовых в Лиге Европы
В УЕФА рассказали, как будет происходить распределение призовых в текущем сезоне Лиги Европы.
Общая сумма призовых - 560 миллионов евро. Каждый участник групповой стадии получит 2,92 млн евро. За победу на групповой стадии будут платить 570 тысяч евро, за ничью – 190 тысяч. Неиспользованные средства (190 тысяч с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников групповой стадии в пропорциональной зависимости от количества побед.
За победу в группе полагается 1 миллион евро, за второе место в группе - 500 тысяч евро.
Выход в 1/16 финала - 0,5 млн евро, в 1/8 финала - 1,1 млн, в 1/4 финала - 1,5 млн, в 1/2 финала - 2,4 млн, в финал - 4,5 млн. Победитель Лиги Европы получит еще 4 млн.
Кроме того, всем клубам выплатят часть от 84 млн евро, которые будут распределены согласно рейтингу команд за 10 лет. Маркетинговый пул составит 168 млн евро.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0