УЕФА представил символическую сборную Лиги Чемпионов 2018/19
УЕФА представил символическую сборную Лиги Чемпионов 2018/19.
Отметим, что в команду вошли шесть игроков "Ливерпуля", пять представителей от "Аякса" и три футболиста "Тоттенхэма".
Сборная Лиги Чемпионов: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джорджиньо Вейналдум, Садио Мане (все - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес, Хаким Зийех, Душан Тадич (все - "Аякс"), Ян Вертонген, Мусса Сиссоко, Лукас Моура (все - "Тоттенхэм"), Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба - "Манчестер Сити"), Марк-Андре тер Штеген, Лионель Месси (оба - "Барселона"), Танги Ндомбеле ("Лион") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
Напомним, что победителем турнира стал "Ливерпуль", обыгравший в финале "Тоттенхэм" (2:0).
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|Барселона
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|Интер Милан
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|ПСВ
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|М
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|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
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|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
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|Группа D
|М
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|1
|Порту
|6
|16
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|6
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|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
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|6
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|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
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|Аякс
|6
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|3
|Бенфика
|6
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|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4