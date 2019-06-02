УЕФА представил символическую сборную Лиги Чемпионов 2018/19

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УЕФА представил символическую сборную Лиги Чемпионов 2018/19

УЕФА представил символическую сборную Лиги Чемпионов 2018/19.

Отметим, что в команду вошли шесть игроков "Ливерпуля", пять представителей от "Аякса" и три футболиста "Тоттенхэма".

Сборная Лиги Чемпионов: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джорджиньо Вейналдум, Садио Мане (все - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес, Хаким Зийех, Душан Тадич (все - "Аякс"), Ян Вертонген, Мусса Сиссоко, Лукас Моура (все - "Тоттенхэм"), Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба - "Манчестер Сити"), Марк-Андре тер Штеген, Лионель Месси (оба - "Барселона"), Танги Ндомбеле ("Лион") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

Напомним, что победителем турнира стал "Ливерпуль", обыгравший в финале "Тоттенхэм" (2:0).

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