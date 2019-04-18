УЕФА представил символическую сборную недели Лиги Чемпионов

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УЕФА представил символическую сборную недели Лиги Чемпионов

Стала известна символическая сборная недели Лиги Чемпионов.

В команду вошли четыре представителя "Ливерпуля", по три от "Барселоны" и "Манчестер Сити", и один игрок "Тоттенхэма".

Символическая сборная: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Лионель Месси (все - "Барселона"), Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Садио Мане, Мохамед Салах (все - "Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все - "Манчестер Сити") и Хын-Мин Сон ("Тоттенхэм").

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