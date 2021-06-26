УЕФА представил статистику ВАР на Евро-2020

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Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отчитался о работе ВАР на Евро-2020.

В 36 играх групповой стадии было проверено 179 спорных эпизодов. 91,6% процента решений арбитров в поле были верными. 12 раз ВАР менял решения судей: 6 раз по причине офсайда, трижды - из-за нарушений правил, дважды из-за игры рукой и еще один раз из-за использования локтей.

"Видеоассистенты играют важнейшую роль в том, чтобы арбитры принимали верные решения. Цифры говорят об их неоценимом вкладе", - заявил Розетти.

Кроме того, на турнире был зафиксирован 21 спорный эпизод по определению положения вне игры. Шесть раз использовался ВАР, и ни разу арбитры не приняли неверное решение.

"Можно больше не считать определение положения вне игры проблемой для нас", - добавил Розетти.

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