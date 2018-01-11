УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Союз европейских футбольных ассоциаций представил свою версию сборной команды 2017-го года.

Так, в число лучших болельщиками, голосовавшими в опросе ФИФА, были включены: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ), Серхио Рамос ("Реал"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Марсело ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эден Азар ("Челси"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

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