УЕФА представил свою сборную 2017-го года
Союз европейских футбольных ассоциаций представил свою версию сборной команды 2017-го года.
Так, в число лучших болельщиками, голосовавшими в опросе ФИФА, были включены: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ), Серхио Рамос ("Реал"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Марсело ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эден Азар ("Челси"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").
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Турнирные таблицы
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|Манчестер Юнайтед
|6
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|12
|3
|ЦСКА Москва
|6
|9
|4
|Бенфика
|6
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|15
|3
|Селтик
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|4
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|Челси
|6
|11
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|7
|4
|Карабах
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|2
|Группа D
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|О
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|Ювентус
|6
|11
|3
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|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|1
|Группа E
|М
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|Ливерпуль
|6
|12
|2
|Севилья
|6
|9
|3
|Спартак Москва
|6
|6
|4
|Марибор
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|15
|2
|Шахтер Донецк
|6
|12
|3
|Наполи
|6
|6
|4
|Фейеноорд
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|Группа G
|М
|О
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|Бешикташ
|6
|14
|2
|Порту
|6
|10
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Монако
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|6
|16
|2
|Реал Мадрид
|6
|13
|3
|Боруссия Дортмунд
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|2
|4
|АПОЭЛ
|6
|2