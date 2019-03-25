УЕФА представил талисман Евро-2020

УЕФА представил миру официальный талисман Чемпионата Европы 2020 года.

Талисманом турнира стал любитель фристайла и уличного футбола Скиллзи. Довольно необычно, что в его команду также входят реальные люди, а именно фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.

What an introduction! Skillzy, Liv and Tobias were



Now it’s time for to join

Show us #YourMove and join them: https://t.co/9AJpTBb8Ie pic.twitter.com/paCaZDLnAp — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 24 марта 2019 г.

Напомним, что Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В России матчи пройдут в Санкт-Петербурге.

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