УЕФА представил талисман Евро-2020
УЕФА представил миру официальный талисман Чемпионата Европы 2020 года.
Талисманом турнира стал любитель фристайла и уличного футбола Скиллзи. Довольно необычно, что в его команду также входят реальные люди, а именно фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.
What an introduction! Skillzy, Liv and Tobias were— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 24 марта 2019 г.
Now it’s time for to join
Show us #YourMove and join them: https://t.co/9AJpTBb8Ie pic.twitter.com/paCaZDLnAp
Напомним, что Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В России матчи пройдут в Санкт-Петербурге.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1