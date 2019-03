УЕФА представил талисман Евро-2020

УЕФА представил миру официальный талисман Чемпионата Европы 2020 года.

Талисманом турнира стал любитель фристайла и уличного футбола Скиллзи. Довольно необычно, что в его команду также входят реальные люди, а именно фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.

