УЕФА представил трофей Лиги Конференций

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УЕФА представил трофей Лиги Конференций

УЕФА провёл презентацию трофея, который будет вручаться победителю нового турнира - Лиги Конференций.

Высота кубка - 57,5 сантиметров, вес - 11 килограммов. Он состоит из 32 шестиугольных прутьев, закручивающихся от основания вверх.

Напомним, что Лига Конференций стартует в сезоне 2021/22. Это будет третий по силе еврокубок после Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

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