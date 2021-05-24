УЕФА представил трофей Лиги Конференций

УЕФА провёл презентацию трофея, который будет вручаться победителю нового турнира - Лиги Конференций.

Высота кубка - 57,5 сантиметров, вес - 11 килограммов. Он состоит из 32 шестиугольных прутьев, закручивающихся от основания вверх.

Напомним, что Лига Конференций стартует в сезоне 2021/22. Это будет третий по силе еврокубок после Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Не пропустите: "Газпром" стал спонсоров двух чемпионатов Европы и продлил контракт по Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru