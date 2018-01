УЕФА представил трофей Лиги наций

Представлен официальный трофей, который будет вручен за победу в Лиге наций, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Турнир начнется осенью 2018 года и должен заменить товарищеские матчи сборных

A first look at the #NationsLeague trophy pic.twitter.com/y94135cboP