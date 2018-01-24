УЕФА представил трофей Лиги наций

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УЕФА представил трофей Лиги наций

Представлен официальный трофей, который будет вручен за победу в Лиге наций, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Турнир начнется осенью 2018 года и должен заменить товарищеские матчи сборных

Видео: Трофей Лиги наций.

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