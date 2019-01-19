УЕФА представила мяч для плей-офф Лиги Чемпионов

УЕФА представила мяч, которым команды будут играть в матчах плей-офф Лиги Чемпионов.

Создателем игрового снаряда, который выполнен с использованием белого, красного и жёлтого цветов, стала компания Adidas.

Напомним, что первые игры 1/8 финала ЛЧ в текущем розыгрыше состоятся 12 февраля. Финал турнира запланирован на 1 июня. Решающая встреча пройдёт в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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