УЕФА представила мяч для плей-офф Лиги Чемпионов

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УЕФА представила мяч для плей-офф Лиги Чемпионов

УЕФА представила мяч, которым команды будут играть в матчах плей-офф Лиги Чемпионов.

Создателем игрового снаряда, который выполнен с использованием белого, красного и жёлтого цветов, стала компания Adidas

Напомним, что первые игры 1/8 финала ЛЧ в текущем розыгрыше состоятся 12 февраля. Финал турнира запланирован на 1 июня. Решающая встреча пройдёт в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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