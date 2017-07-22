УЕФА предупреждает ПСЖ о возможном нарушении правил ФФП в случае трансфера Неймара

УЕФА напомнила французскому ПСЖ о правилах финансового фэйр-плей, сообщает RMC Sport.

По информации источника, в организации обеспокоены возможным трансфером нападающего "Барселоны" Неймара, за который парижане готовы заплатить 222 миллиона евро.

УЕФА предупредила ПСЖ, что в случае нарушения ФФП в отношении клуба будет проводиться расследование.

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