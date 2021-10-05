УЕФА прекратил сотрудничество с организацией по борьбе с расизмом
УЕФА больше не работает с компанией "Футбол против расизма в Европе" (FARE), сообщает ITV Football.
По информации источника, контракт между сторонами истёк, а о его продлении договориться не удалось. Тем не менее, переговоры о продолжении сотрудничества ведутся до сих пор.
А пока представители FARE перестали посещать матчи под эгидой УЕФА. Они этим занимались с 2013 года.
Не пропустите: УЕФА не будет требовать денежную компенсацию от клубов, вышедших из Суперлиги. | http://soccernews.ru
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