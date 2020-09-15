УЕФА презентовал официальный мяч Лиги Чемпионов 2020/21

Стало известно, каким мячом команды будут играть в матчах ближайшего розыгрыша Лиги Чемпионов.

УЕФА представил игровой снаряд красно-синей расцветки. Зацените!

Напомним, что сейчас проводится квалификация ЛЧ, а групповой этап турнира стартует 20 октября.

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