УЕФА презентовал официальный мяч Лиги Чемпионов 2020/21
Стало известно, каким мячом команды будут играть в матчах ближайшего розыгрыша Лиги Чемпионов.
УЕФА представил игровой снаряд красно-синей расцветки. Зацените!
⭐️ ⭐️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2020
Introducing the official 2020/21 #UCL match ball!!
#ReadyForSport @adidasfootball
Напомним, что сейчас проводится квалификация ЛЧ, а групповой этап турнира стартует 20 октября.
Не пропустите: Клубы хотят сохранить правило пяти замен на групповой стадии еврокубков. | http://soccernews.ru
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|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
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|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
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|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
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|Группа D
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|О
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|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
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|Группа E
|М
|О
|1
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|6
|9
|3
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|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
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|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4