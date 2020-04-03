УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты
Клубы из стран, чьи чемпионаты будут завершены досрочно из-за пандемии коронавируса, могут лишиться права выступать в еврокубковых турнирах следующего сезона.
Соответствующее предупреждение УЕФА разослала всем европейским футбольным ассоциациям в специальном письме.
"Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия. УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона 2020/21 в соответствии с правилами соревнований", - говорится в тексте письма.
Накануне СМИ сообщили о решении закончить чемпионат Бельгии и признать "Брюгге" победителем турнира. Официально эту информацию пока не подтвердили.
Не пропустите: Финансовый фэйр-плей приостановлен из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
Икарди определился со своим будущим в ПСЖ
-
Где брать футбол на карантине, если чемпионат Беларуси не интересен? Выделяем 5 команд, за которые стоит сыграть в симляторе FIFA
-
Бийол недоволен своим положением в ЦСКА
-
Главные новости дня: 2 апреля
-
В Италии рассматривают две возможные даты возобновления Серии А
Лента новостей
-
Агент Бийола прокомментировал будущее игрока в ЦСКА
-
Личный самолёт Месси совершил вынужденную посадку
-
Экс-защитник "Ростова" рассказал, как Карпин подрался с охраной аэропорта
-
УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты
-
Со склада сборной России украдена экипировка на 3,5 миллиона рублей
-
Жена украинского футболиста переболела коронавирусом, не зная об этом
-
Карпов рассказал, при каких обстоятельствах оказался в ЦСКА
-
Икарди определился со своим будущим в ПСЖ
-
Орлов предположил, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол
-
Это’О жёстко раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах
-
Где брать футбол на карантине, если чемпионат Беларуси не интересен? Выделяем 5 команд, за которые стоит сыграть в симляторе FIFA
-
Бийол недоволен своим положением в ЦСКА
-
Милевский потерял интерес к "Реалу" после ухода Роналду
-
В Бундеслиге снизили минимальный возраст для участия в матчах
-
Сычёв рассказал, что побудило его после "Марселя" вернуться в Россию
-
Агент назвал четыре клуба, которым интересен Кавани
-
Барцальи уговаривает Буффона завершить карьеру
-
Инфантино высказался о влиянии пандемии коронавируса на футбол
-
Смолов объяснил, почему сдержанно праздновал гол в ворота "Реала"
-
"Лацио" назвал цену на Иммобиле
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4