УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты

Теги уефакоронавирус

УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты

Клубы из стран, чьи чемпионаты будут завершены досрочно из-за пандемии коронавируса, могут лишиться права выступать в еврокубковых турнирах следующего сезона.

Соответствующее предупреждение УЕФА разослала всем европейским футбольным ассоциациям в специальном письме.

"Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия. УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона 2020/21 в соответствии с правилами соревнований", - говорится в тексте письма.

Накануне СМИ сообщили о решении закончить чемпионат Бельгии и признать "Брюгге" победителем турнира. Официально эту информацию пока не подтвердили.

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