УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты

Клубы из стран, чьи чемпионаты будут завершены досрочно из-за пандемии коронавируса, могут лишиться права выступать в еврокубковых турнирах следующего сезона.

Соответствующее предупреждение УЕФА разослала всем европейским футбольным ассоциациям в специальном письме.

"Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия. УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона 2020/21 в соответствии с правилами соревнований", - говорится в тексте письма.

Накануне СМИ сообщили о решении закончить чемпионат Бельгии и признать "Брюгге" победителем турнира. Официально эту информацию пока не подтвердили.

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