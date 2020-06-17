УЕФА принял решение о формате доигровке Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о решении доиграть Лигу Европы в формате "Финала восьми" в Германии.
Поединки, начиная с 1/4 финала, пройдут Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Четвертьфинальная и полуфинальная стадия пройдут из одного матча. Также из одного матча пройдут противостояния 1/8 финала "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома".
Матчи 1/8 финала состоятся 5-6 августа, 1/4 финала - 10-11 августа, полуфиналы - 16-17 августа. Финал пройдет в Кельне 21 августа.
Напомним, что в 1/8 финала сыграны шесть матчей: "Вольфсбург" - "Шахтер" (1:2), ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" (0:5), "Башакшехир" - "Копенгаген" (1:0), "Айнтрахт" - "Базель" (0:3), "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" (1:1), "Рейнджерс" - "Байер" (1:3).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0