УЕФА принял решение о формате доигровке Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о решении доиграть Лигу Европы в формате "Финала восьми" в Германии.

Поединки, начиная с 1/4 финала, пройдут Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Четвертьфинальная и полуфинальная стадия пройдут из одного матча. Также из одного матча пройдут противостояния 1/8 финала "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома".

Матчи 1/8 финала состоятся 5-6 августа, 1/4 финала - 10-11 августа, полуфиналы - 16-17 августа. Финал пройдет в Кельне 21 августа.

Напомним, что в 1/8 финала сыграны шесть матчей: "Вольфсбург" - "Шахтер" (1:2), ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" (0:5), "Башакшехир" - "Копенгаген" (1:0), "Айнтрахт" - "Базель" (0:3), "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" (1:1), "Рейнджерс" - "Байер" (1:3).

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