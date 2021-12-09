УЕФА принял решение о судьбе матча "Тоттенхэм" - "Ренн"

В УЕФА подтвердили перенос игры 6-го тура группового этапа Лиги Конференций между "Тоттенхэмом" и "Ренном", сообщает Sky Sports.

Матч, запланированный на сегодняшний вечер, состоится позднее из-за вспышки коронавируса в стане "шпор".

Ранее клубы поспорили друг с другом, обменявшись официальными заявлениями - "Тоттенхэм" настаивал на переносе, а "Ренн" готовился играть.

Напомним, что французы уже гарантировали себе финиш на первом месте в группе ЛК, а англичане пока только претендуют на участие в плей-офф турнира.

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