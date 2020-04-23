УЕФА принял важное решение по Евро-2020, который перенесен на 2021 год

Теги чемпионат европы

УЕФА принял важное решение по Евро-2020, который перенесен на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос турнира на 2021 год, сообщается на официальном сайте организации.

В УЕФА решили не менять концепцию турнира, который был приурочен к 60-летию первого чемпионата Европы, который состоялся в 1960 году. Кроме того, для турнира произведено большое количество брендированных товаров, которые уже нет возможности переделать.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир пройдет на 12 стадионах 12 европейских стран.

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