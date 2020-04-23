УЕФА принял важное решение по Евро-2020, который перенесен на 2021 год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос турнира на 2021 год, сообщается на официальном сайте организации.
В УЕФА решили не менять концепцию турнира, который был приурочен к 60-летию первого чемпионата Европы, который состоялся в 1960 году. Кроме того, для турнира произведено большое количество брендированных товаров, которые уже нет возможности переделать.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир пройдет на 12 стадионах 12 европейских стран.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1