УЕФА приписал Крым к Украине во время презентации Евро-2024

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УЕФА приписал Крым к Украине во время презентации Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел презентация бренда чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии.

Стоит отметить, что в видеопрезентации на карте Европе УЕФА посчитал полуостров Крым частью Украины, хотя с 2014 года данная территория контролируется Российской Федерацией.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля по 2024 года. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в декабре 2022 года. Жеребьевка финального этапа состоится в декабре 2023 года.

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