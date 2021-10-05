УЕФА приписал Крым к Украине во время презентации Евро-2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел презентация бренда чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии.
Стоит отметить, что в видеопрезентации на карте Европе УЕФА посчитал полуостров Крым частью Украины, хотя с 2014 года данная территория контролируется Российской Федерацией.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля по 2024 года. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в декабре 2022 года. Жеребьевка финального этапа состоится в декабре 2023 года.
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