УЕФА присудил Норвегии техническое поражение за неявку на матч с Румынией

УЕФА вынес решение по несостоявшемуся матчу Лиги Наций Румыния - Норвегия.

Сообщается, что сборной Норвегии присудили техническое поражение со счетом 3:0 за неявку на матч.

Игра должна была состояться 15 ноября, однако норвежцы не явились в Румынию из-за вспышки коронавируса в команде.

Норвегия с 9 очками занимает в группе второе место. Румыния имеет 7 очков и идет третьей.

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