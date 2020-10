УЕФА признал Де Брейне лучшим хавбеком прошлого сезона Лиги Чемпионов

Игрок "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признан УЕФА лучшим полузащитником Лиги Чемпионов сезона-2019/20.

В турнире бельгиец провел 7 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

The @UEFA Midfielder of the Season 19/20



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/v6sakQvzuu