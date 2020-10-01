УЕФА признал Де Брейне лучшим хавбеком прошлого сезона Лиги Чемпионов

Теги манчестер ситикевин де брюйне

УЕФА признал Де Брейне лучшим хавбеком прошлого сезона Лиги Чемпионов

Игрок "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признан УЕФА лучшим полузащитником Лиги Чемпионов сезона-2019/20.

В турнире бельгиец провел 7 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

Напомним, "Манчестер Сити" дошел до четвертьфинала турнира, где уступил "Лиону".

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