УЕФА продлил срок дисквалификации Насри
УЕФА продлил срок дисквалификации французского вингера Самира Насри, уличенного в применении допинга, информирует BBC.
По сведениям источника, в Союзе европейских футбольных ассоциаций посчитали прежнее наказание для 31-летнего француза в виде отлучения его от футбола на 6 месяцев слишком мягким. В итоге, вчера организацией было принято решение продлить дисквалификацию футболиста еще на один год.
Отбывать наказание Насри начал летом прошлого года. Его последним клубом был турецкий "Антальяспор".
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|Истанбул ББ
|34
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|Бешикташ
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|71
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|Трабзонспор
|34
|55
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|Гёзтепе АС Измир
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|Сивасспор
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|Касимпаса
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|9
|Кайсериспор
|34
|44
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|Малатия Беледийеспор
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|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
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|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
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|14
|Антальяспор
|34
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|Коньяспор
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|Османлыспор
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