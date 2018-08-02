УЕФА продлил срок дисквалификации Насри

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УЕФА продлил срок дисквалификации НасриУЕФА продлил срок дисквалификации французского вингера Самира Насри, уличенного в применении допинга, информирует BBC.

По сведениям  источника, в Союзе европейских футбольных ассоциаций посчитали прежнее наказание для 31-летнего француза в виде отлучения его от футбола на 6 месяцев слишком мягким. В итоге, вчера организацией было принято решение продлить дисквалификацию футболиста еще на один год.

Отбывать наказание Насри начал летом прошлого года. Его последним клубом был турецкий "Антальяспор".

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