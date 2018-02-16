УЕФА продлила контракт с "Газпромом"

УЕФА объявила о продлении сотрудничества с российской компанией "Газпром".

Стороны заключили спонсорский контракт на трёхлетний цикл с 2018 по 2021 год.

Напомним, что "Газпром" является спонсором УЕФА с 2012 года. Ранее продлили сотрудничество с организацией компании "Heineken", "Nissan", "PepsiCo" и "Mastercard".

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