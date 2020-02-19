УЕФА продолжит изучать финансовую деятельность "Манчестер Сити"

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УЕФА продолжит изучать финансовую деятельность "Манчестер Сити"

УЕФА продолжит изучать финансовую деятельность "Манчестер Сити".

Как сообщает The Guardian, УЕФА хочет проверить спонсорский контракт клуба с компанией Abu Dhabi в 2016 году.

УЕФА желает узнать, оцениваются ли подписанные договора подлинной рыночной ценой или владелец "горожан" вкладывает деньги в клуб под видом коммерческого спонсорства.

Напомним, что ранее УЕФА исключил "Сити" из еврокубков на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

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wagner
wagner

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