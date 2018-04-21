УЕФА прокомментировал кражу трофея Лиги Европы
Пресс-служба УЕФА прокомментировала кражу трофея Лиги Европы в мексиканском городе Леон-де-лос-Альдама.
"Приз находился в Мексике на партнёрском мероприятии и был ненадолго украден. Его быстро обнаружили. Никаких повреждений кубок не получил" - сообщили в УЕФА.
Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Лиги Европы за кубок поборются "Арсенал", "Атлетико", "Марсель" и "Ред Булл Зальцбург". | http://soccernews.ru
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