УЕФА прокомментировал ситуацию с коронавирусом в футболе

УЕФА прокомментировал ситуацию, связанную с мерами предосторожности в футболе виз-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Sport24.

В Италии все матче Серии А проходят без болельщиков, по всему миру игры переносятся, а футболистам некоторых команд запрещено контактировать с фанатами и друг другом.

"УЕФА очень серьезно относится к ситуации, связанной с коронавирусом. Мы внимательно следим за происходящим и находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и национальными властями относительно Covid-19 и развития ситуации.

УЕФА также следит за решениями местных властей, которые могут повлиять на матчи в национальных соревнованиях", - высказались в УЕФА.

Ранее сообщалось, что ответный матч ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" состоится без зрителей.

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