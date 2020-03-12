УЕФА просила "Рому" и "Интер" сняться с Лиги Европы

Итальянским клубам предлагали добровольно отказаться от участия в Лиге Европы, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, УЕФА контактировала с представителями "Интера" и "Ромы", настоятельно рекомендуя им сняться с турнира.

В организации полагали, что исключение команд Серии А позволило бы доиграть текущий розыгрыш ЛЕ.

"Интер" и "Рома" на поступившее предложение ответили категорическим отказом.

Напомним, что "нерадзурри" должны играть в 1/8 финала еврокубка с "Хетафе", а "волки" - с "Севильей".

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