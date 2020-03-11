УЕФА провел консультацию с ВОЗ о возможности проведения Евро-2020 летом
В УЕФА приняли решение не отменять чемпионат Европы 2020 года, сообщает Associated Press.
По сведениям издания, официальные лица УЕФА проконсультировались со Всемирной организацией здравоохранения и приняли решение, что проведение матчей Евро-2020 возможно, но лишь в том случае, если принимающие города будут располагать необходимой медицинской базой для помощи пациентам, которые заразились коронавирусом.
На данный момент турнир планируется провести со зрителями на трибунах.
Напомним, что Евро-2020 должен состояться с 12 июня по 12 июня на 12 стадионах в 12 странах.
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|Группа A
|М
|О
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|Франция
|3
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|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
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|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
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|3
|1