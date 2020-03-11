УЕФА провел консультацию с ВОЗ о возможности проведения Евро-2020 летом

В УЕФА приняли решение не отменять чемпионат Европы 2020 года, сообщает Associated Press.

По сведениям издания, официальные лица УЕФА проконсультировались со Всемирной организацией здравоохранения и приняли решение, что проведение матчей Евро-2020 возможно, но лишь в том случае, если принимающие города будут располагать необходимой медицинской базой для помощи пациентам, которые заразились коронавирусом.

На данный момент турнир планируется провести со зрителями на трибунах.

Напомним, что Евро-2020 должен состояться с 12 июня по 12 июня на 12 стадионах в 12 странах.

Не пропустите: "Хетафе" отказывается играть с "Интером" в Италии. | http://soccernews.ru