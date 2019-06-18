УЕФА провел жеребьевку 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Чемпионов следующего сезона.
Матчи состоятся 9, 10 и 16, 17 июля.
Группа 1
"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония)
"Судува" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Арарат-Армения" (Армения) - АИК (Швеция)
"Астана" (Казахстан) - ЧФР (Румыния)
"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия)
Группа 2
"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния)
"Шериф" (Молдавия) - "Сабуртало" (Грузия)
"Дюделанж" (Люксембург) - "Валлетта" (Мальта)
"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" (Словакия) - "Сутьеска" (Черногория)
Группа 3
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия)
"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения)
"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия)
ТНС (Уэльс) - Победитель предварительного раунда
ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские острова)
БАТЭ (Беларусь) - "Пяст" (Польша).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4