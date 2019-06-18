УЕФА провел жеребьевку 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов

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УЕФА провел жеребьевку 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Чемпионов следующего сезона.

Матчи состоятся 9, 10 и 16, 17 июля.

Группа 1 

"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония)
"Судува" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Арарат-Армения" (Армения) - АИК (Швеция) 
"Астана" (Казахстан) - ЧФР (Румыния) 
"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) 

Группа 2 

"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния)
"Шериф" (Молдавия) - "Сабуртало" (Грузия) 
"Дюделанж" (Люксембург) - "Валлетта" (Мальта) 
"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" (Словакия) - "Сутьеска" (Черногория)

Группа 3 

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия)
"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения)
"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия)
ТНС (Уэльс) - Победитель предварительного раунда
ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские острова)
БАТЭ (Беларусь) - "Пяст" (Польша).

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