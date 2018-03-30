УЕФА проверила на допинг футболистов "Барселоны" после матча с "Челси"
УЕФА проверила на допинг игроков "Барселоны" после ответной игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (3:0).
Как сообщает Mundodeportivo, пробы были взяты у всех футболистов, которые вышли на матч в стартовом составе. А именно у тер Штегена, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альбы, Дембеле, Ракитича, Бускетса, Иньесты, Месси и Суареса.
Напомним, что в 1/4 финала "Барселоне" предстоит сыграть против "Ромы".
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