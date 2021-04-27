УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020

СМИ узнали о готовящихся изменениях в регламенте Чемпионата Европы.

В частности, тренерам сборных разрешат брать с собой на континентальное первенство не 23 футболиста, а 26.

По информации журналиста Танкреди Палмери, расширение заявок национальных команд на Евро-2020 - это уже решённый вопрос.

Напомним, что турнир должен состояться в период с 11 июня по 11 июля в разных городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

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